Kayseri'de ev yangını: Engelli kadın hayatını kaybetti

İlçeye bağlı Gazi Mahallesi'nde bulunan müstakil bir evde gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa süre içerisinde büyürken, ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken, evde bulunan ve yoğun dumandan etkilenen 37 Melek Doğan ve ismi öğrenilemeyen annesi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan ve engelli olduğu öğrenilen Melek Doğan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.