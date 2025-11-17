Kayseri'de evinin banyosunda ölü bulundu
17.11.2025 10:53
DHA
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Nimet T. (54), evinin banyosunda ölü bulundu.
Müstakil evde yaşayan Nimet T. banyoda hareketsiz halde bulundu. Yakınları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Nimet T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Nimet T.'nin cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
