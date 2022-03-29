Kayseri'de fabrikadaki kazada bir işçi yaşamını yitirdi

Kayseri Haberleri - Anadolu Ajansı,

Kayseri Serbest Bölge 4. Cadde'de bir ambalaj fabrikasında çalışan Alper D. (32), plaka kalıp kesme makinesine ayar yaptığı sırada kullandığı aparatın kolunun çarpması sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi.



Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen Alper D'nin cenazesi, incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.





