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Kayseri'de fabrikadaki kazada bir işçi yaşamını yitirdi (Kayseri Haberleri)

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde ambalaj fabrikasında bir işçi, plaka kalıp kesme makinesine ayar yaparken yaşanan kazada hayatını kaybetti.

Haberler - Kayseri Haberleri Anadolu Ajansı 29.03.2022 - 12:21

Kayseri'de fabrikadaki kazada bir işçi yaşamını yitirdi

Haberleri - Anadolu Ajansı,
Kayseri Serbest Bölge 4. Cadde'de bir ambalaj fabrikasında çalışan Alper D. (32), plaka kalıp kesme makinesine ayar yaptığı sırada kullandığı aparatın kolunun çarpması sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi.

Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen Alper D'nin cenazesi, incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


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