Kayseri'de feci kaza. Üç kişi öldü, 5 yaralı

Kazada araçlardaki 3 kişi yaşamını yitirdi, biri ağır 5 kişi de yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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