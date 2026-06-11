Kayseri'de feci kaza. Üç kişi öldü, 5 yaralı
11.06.2026 18:01
Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü.
Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti.
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde Y.B'nin kullandığı 60 NK 447 plakalı otomobil ile H.T. idaresindeki 38 UV 784 plakalı otomobil, Gergeme Mahallesi Kayseri Caddesi'nde çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada araçlardaki 3 kişi yaşamını yitirdi, biri ağır 5 kişi de yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
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