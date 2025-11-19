Kayseri'de hapis cezası bulunan kişi uyuşturucuyla yakalandı

Alınan bilgilere göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, Melikgazi ilçesinin Battalgazi Mahallesi’nde şüphe üzerine K.D.’yi durdurdu.

Yapılan aramada K.D.'nin üzerinde bir miktar uyuşturucu maddeye rastlandı. Devamında yapılan kontrollerde K.D.'nin "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. K.D. ekipler tarafından cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çalışmaların devam edeceği bildirildi.