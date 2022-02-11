Kayseri'de hırsızlık suçundan yakalanan 5 kişi tutuklandı

Haberler - Kayseri Haberleri Anadolu Ajansı 11.02.2022 - 09:18
Kayseri Haberleri - Anadolu Ajansı, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 4 ev ve iş yerinden 274 bin 500 lira değerinde gıda, ziynet, silah ve para hırsızlığı yapan S.Y, S.Y, S.F, L.K, F.G, B.Y. ile Ü.G'yi yakaladı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen S.Y, S.Y, S.F, L.K. ve F.G. tutuklandı.
B.Y. ve Ü.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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