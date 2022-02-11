Kayseri'de hırsızlık suçundan yakalanan 5 kişi tutuklandı (Kayseri Haberleri)

Kayseri'de ikamet ve iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Haberler - Kayseri Haberleri Anadolu Ajansı 11.02.2022 - 09:18

Kayseri'de hırsızlık suçundan yakalanan 5 kişi tutuklandı

Haberleri - Anadolu Ajansı, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 4 ev ve iş yerinden 274 bin 500 lira değerinde gıda, ziynet, silah ve para hırsızlığı yapan S.Y, S.Y, S.F, L.K, F.G, B.Y. ile Ü.G'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen S.Y, S.Y, S.F, L.K. ve F.G. tutuklandı.


B.Y. ve Ü.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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