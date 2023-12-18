Kayseri'de inşaatın 9'uncu katından düşen işçi öldü

Yeşilyurt Mahallesi 2775. Sokak'ta yapımı süren bir apartmanın inşaatında çalışan H.D. (52) henüz belirlenemeyen nedenle 9'uncu kattan zemine düştü.
Mesai arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, H.D'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
İnşaat işçisinin cenazesi, incelemenin ardından morga kaldırıldı.
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