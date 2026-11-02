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Kayseri'de iş yeri yangını. Ekipler müdahale ediyor

02.11.2026 19:33

Kayseri'de iş yeri yangını. Ekipler müdahale ediyor
IHA

Kayseri'de bir iş yerinde yangın çıktı.

AA
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Kayseri'de bir toptan satış mağazasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde Osman Kavuncu Mahallesi Emekliler Sokak'taki plastik ve züccaciye toptan satış mağazasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

 

İhbar üzerine bölgeye polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

 

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

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