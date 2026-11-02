Kayseri'de iş yeri yangını. Ekipler müdahale ediyor

Kayseri'de bir toptan satış mağazasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

İhbar üzerine bölgeye polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kayseri 'nin merkez Melikgazi ilçesinde Osman Kavuncu Mahallesi Emekliler Sokak'taki plastik ve züccaciye toptan satış mağazasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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