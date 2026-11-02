Kayseri'de iş yeri yangını. Ekipler müdahale ediyor
02.11.2026 19:33
IHA
Kayseri'de bir iş yerinde yangın çıktı.
Kayseri'de bir toptan satış mağazasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
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