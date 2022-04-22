Kayseri'de kablo hırsızlığı iddiasıyla bir şüpheli yakalandı

Haberler - Kayseri Haberleri Anadolu Ajansı 22.04.2022 - 15:29
Kayseri Haberleri - Anadolu Ajansı,
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kablo hırsızlığına ilişkin çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonda C.T. (42) suçüstü yakalandı.
Şüphelinin adresinde yaklaşık 400 kilogram bakır kablo, ruhsatsız 2 av tüfeği ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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