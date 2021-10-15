Kayseri'de kaçak telefon ve uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı (Kayseri Haberleri)

Kayseri'de yapılan kaçak telefon ve uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı.

Haberler - Kayseri Haberleri Anadolu Ajansı 15.10.2021 - 18:42

Kayseri'de kaçak telefon ve uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı

Kayseri Haberleri - Anadolu Ajansı, Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 12 zanlı gözaltına alındı.

Ayrıca bir otomobile düzenlenen operasyonda, 24 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi, bir kişi yakalandı.

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