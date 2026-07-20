Kayseri'de kahvehanede silahlı kavga. 2 yaralı

Kahvehanede aralarında husumet bulunan iki kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Pompalı tüfek ve tabancanın kullanıldığı olayda iki kişi yaralandı.

İddiaya göre Y.D. pompalı tüfekle ateş açarken, C.A. da tabancasıyla karşılık verdi. Çatışmada C.A. kasığından, Y.D. ise bacağından yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlçedeki bir kahvehanede aralarında önceden husumet bulunduğu öne sürülen C.A. ile Y.D. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

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