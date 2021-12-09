Kayseri'de kamyonetin çalınması güvenlik kamerasına yansıdı.

Haberler - Kayseri Haberleri Anadolu Ajansı 09.12.2021 - 14:24
Kayseri Haberleri - Anadolu Ajansı, Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çalınan kamyonet terk edilmiş bulundu.
Fevzi Çakmak Mahallesi Bozantı Caddesi'nde dün Yılmaz Ç'ye ait kamyonet, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından park halinde bulunduğu yerden çalındı.
Kamyonetini yerinde bulamayan Yılmaz Ç, polise başvurdu.
Çalışma başlatan ekipler, kamyoneti Gevhernesibe Mahallesi'nde terk edilmiş buldu.
Sahibine teslim edilen aracın çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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