Kayseri'de kamyonetin devrildiği kazada iki kişi öldü, bir kişi yaralandı



F.Ç. idaresindeki 16 U 0609 plakalı kamyonet, kuzey çevre yolu Erkilet Köprüsü'nde refüjdeki bariyerlere çarparak devrildi.



İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekipleri, sürücü ile kamyonette bulanan H.B'nin kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi, yaralanan B.F. Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.



Kamyonetin kasasında bulunan ve kazada yaralanan atların yarış için Elazığ'dan Kocaeli'ye götürüldüğü öğrenildi.





