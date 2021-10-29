Kayseri'de kamyonette 100 kilogram esrar bulundu

Haberler - Kayseri Haberleri Anadolu Ajansı 29.10.2021 - 16:17
Kayseri Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, doğu illerinden batıya yüklü miktarda uyuşturucu sevk edileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Kayseri-Malatya kara yolundaki uygulama noktasında, ev eşyası taşıyan bir kamyoneti durduran ekipler, narkotik köpeği "Jack" ile yaptıkları aramada, eşyaların arasına gizlenmiş 100 kilogram esrar buldu.
Gözaltına alınan sürücü M.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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