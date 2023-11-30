Kayseri'de karbonmonoksitten etkilenen kişi öldü (Kayseri Haberleri)

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, sobadan sızan gazdan etkilenen kişi hayatını kaybetti.

Kayseri'de karbonmonoksitten etkilenen kişi öldü

Alınan bilgiye göre, Selçuklu Mahallesi Alımlı Sokak'taki evinde yalnız yaşayan D.T'den (70) haber alamayan komşuları, durumu polise bildirdi.

Eve gelen polis ve sağlık ekipleri, D.T'nin, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiğini belirledi.

D.T'nin cenazesi, incelemenin ardından Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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