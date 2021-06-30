Kayseri'de kargo aracında 11 kilogram esrar ele geçirildi (Kayseri Haberleri)

Kayseri'de kargo aracında yaklaşık 11 kilogram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri Haberleri Anadolu Ajansı 30.06.2021 - 11:01

Kayseri'de kargo aracında 11 kilogram esrar ele geçirildi

Kayseri Haberleri - Anadolu Ajansı,

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayseri-Malatya kara yolundaki uygulama noktasında bir kargo aracını durdurdu.

Cumhuriyet savcısından alınan karara istinaden araçta yapılan aramada, bir valizin içinde 10 kilo 300 gram kubar, 750 gram da toz esrar bulundu.

Şüpheliler Z.D, R.E. ve Ö.Y. gözaltına alındı.

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