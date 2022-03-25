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Kayseri'de kendisini "Seyyid Burhaneddin'in torunu" olarak tanıtan kişi lise öğrencisini dolandırdı (Kayseri Haberleri)

Kayseri'de bir lise öğrencisine kendisini "Seyyid Burhaneddin'in torunu" olarak tanıtan ve "Bana yardım edersen Hızır Aleyhisselam sana misliyle karşılığını verecek" diyerek 400 lirasını alan şüpheli aranıyor.

Haberler - Kayseri Haberleri Anadolu Ajansı 25.03.2022 - 12:32

Kayseri'de kendisini "Seyyid Burhaneddin'in torunu" olarak tanıtan kişi lise öğrencisini dolandırdı

Haberleri - Anadolu Ajansı,
İddiaya göre, Seyyid Burhaneddin Türbesi'nin bahçesinde lise son sınıf öğrencisi U.Y'nin (18) yanına gelen bir kişi, dini öğütler verdi, onunla birlikte türbeyi ve çevresindeki mezarları ziyaret etti.

Bu sırasında, kendisini Mevlana'nın hocası "Seyyid Burhaneddin'in torunu" olarak tanıtan ve adının C.K. olduğunu söyleyen kişi, U.Y'den kendisine yardımda bulunması durumunda dua edeceğini, yapacağı bağışa "Hızır Aleyhisselamın da misliyle karşılık vereceğini" anlattı.

C.K'ye inanarak 400 lira veren, anı olması için cep telefonuyla şüphelinin fotoğrafını da çeken U.Y, bu kişinin yanından ayrıldıktan sonra dolandırıldığını anlayarak, polise şikayette bulundu.

U.Y'nin ifadesinde, "Şüpheli bana ibadet etmenin öneminden bahsetti, sonra mezarları ziyaret ettik. Bir mezar taşını 3 kere öptü, Kur'an-ı Kerim okudu. 'Sana bir sır vereceğim, ben Seyyid Burhaneddin Hazretlerinin torunuyum' dedi. Bana dini kitaplar hediye etti. Sonra 'Benim için değil, Allah için ne verebilirsin. Hızır Aleyhisselam paranı sana misliyle geri verecek' dedi. 400 lira verdiğim kişi beni türbe yakınındaki otobüs durağına yönlendirip, 'Ak sakallı, beyaz elbiseli Hızır seni bulacak' dedi. Durağa gidip bir süre bekledikten sonra dolandırıldığımı anladım." dediği öğrenildi.

Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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