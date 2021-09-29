Kayseri'de koyun otlatma kavgasında 2 kişiyi bıçakla yaralayan sanığa hapis cezası (Kayseri Haberleri)

Kayseri'nin Felahiye ilçesinde koyun otlatma meselesi nedeniyle çıkan kavgada baba ve oğlunu bıçakla yaralayan sanık 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri Haberleri Anadolu Ajansı 29.09.2021 - 12:06

Kayseri'de koyun otlatma kavgasında 2 kişiyi bıçakla yaralayan sanığa hapis cezası

Kayseri Haberleri - Anadolu Ajansı, 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında, tutuklu sanık C.Y, müştekiler baba M.K. ve oğlu A.O.K. ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşma savcısı, mütalaasında, sanık C.Y'nin "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan C.Y, kimseyi isteyerek yaralamadığını iddia etti.


Karşı tarafın da kendisini darbettiğini öne süren C.Y, "Kafamdan kan aktığını görünce korktum. Kendimi savunmak için bıçağı salladım. Pişmanım, tahliyemi ve beraatımı istiyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, C.Y'ye "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 17 yıl 6 ay hapis cezası vererek, sanığın tutukluluğunun devamına hükmetti.

- Olay

Felahiye ilçesinde 22 Mayıs'ta C.Y. ile M.K. ve A.O.K. arasında koyun otlatma sorunu yüzünden çıkan bıçaklı kavgada baba ve oğlu yaralanmış, zanlı tutuklanmıştı.


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