Kayseri'de kumar operasyonunda 10 kişiye 18 bin 190 lira ceza

Kayseri Haberleri - Anadolu Ajansı,

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki işletmelerde kumar oynandığının tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı.



Cumhuriyet ve Yıldızevler mahallelerinde iki kahvehanede 10 kişi kumar oynarken yakalandı.



İşletme sahipleri hakkında adli işlem yapılan operasyonlarda 470 lira ile oyun kartları ele geçirildi.



Kumar oynayan 10 kişiye toplam 18 bin 190 lira ceza uygulandı.



