Kayseri'de minibüs elektrik direğine çarptı: 5 yaralı

Kayseri Haberleri 15.07.2021 - 17:28
T.E. yönetimindeki 38 ADZ 531 plakalı minibüs, Cumhuriyet Mahallesi'nde yol kenarındaki aydınlatma direğine çaptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan işçiler A.G, İ.E, R.B. ve M.E. yaralandı. Yaralılar, ambulansla Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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