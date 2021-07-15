Kayseri'de minibüs elektrik direğine çarptı: 5 yaralı (Kayseri Haberleri)

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde işçi taşıyan minibüsün aydınlatma direğine çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kayseri Haberleri 15.07.2021 - 17:28

Kayseri'de minibüs elektrik direğine çarptı: 5 yaralı

 T.E. yönetimindeki 38 ADZ 531 plakalı minibüs, Cumhuriyet Mahallesi'nde yol kenarındaki aydınlatma direğine çaptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan işçiler A.G, İ.E, R.B. ve M.E. yaralandı. Yaralılar, ambulansla Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

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