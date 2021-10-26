Kayseri'de müstakil evde çıkan yangında iki kişi dumandan etkilendi (Kayseri Haberleri)

Kayseri'de müstakil bir evin banyo kazanında çıkan yangında iki kişi dumandan etkilendi.

Haberler - Kayseri Haberleri Anadolu Ajansı 26.10.2021 - 19:49

Kayseri'de müstakil evde çıkan yangında iki kişi dumandan etkilendi

Kayseri Haberleri - Anadolu Ajansı, Kocasinan ilçesi Yunusemre Mahallesi Ray Sokak'taki müstakil evin banyosunda, odun yakılarak ısıtılan banyo kazanının alev almasıyla yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Dumandan etkilenen iki kişiye sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

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