Kayseri'de narenciye yüklü TIR demir yoluna devrildi

Mersin'den Samsun'a giden N.G. yönetimindeki 33 ANV 107 plakalı narenciye yüklü TIR, Niğde-Kayseri kara yolu İncesu OSB yakınlarında kontrolden çıkarak, yola paralel uzanan demir yoluna devrildi.
TIR'ın dorsesindeki narenciyeler demir yoluna saçıldı.
Kazayı yara almadan atlatan sürücü N.G, tekeri patladığı için aracın kontrolünü kaybettiğini öne sürdü.
Narenciyelerin toplanması ve TIR'ın kaldırılması için çalışma başlatıldı.
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