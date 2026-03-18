Kayseri'de narkotik operasyonu
18.03.2026 13:14
Aramalarda 214 kilo 550 gram narkotik madde ele geçirildi.
Kayseri'de yapılan uyuşturucu operasyonda bugüne kadar en yüksek uyuşturucu maddesi yakalandı. Aramalarda 214 kilo 550 gram narkotik madde ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası uyuşturucu madde ticareti yapmaya hazırlanan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda M.T. gözaltına alınırken yapılan aramada ise kullandığı çekicide, ağırlığı 214 kilo 550 gram olan 1 milyon 260 bin adet uyuşturucu veya uyarıcı hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.T. emniyete götürüldü.
Emniyette sergilenen uyuşturucunun şehirde yakalanan en yüksek miktardaki narkotik madde olduğu öğrenildi.
