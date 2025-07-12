Kayseri'de otomobil ile minibüsün çarpıştı: 9 kişi yaralandı (Kayseri Haberleri)
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, otomobil ile minibüsün çarpıştı. Kaza sonucu 9 kişi yaralandı.
Y.C.B. yönetimindeki 38 ALE 935 plakalı otomobil ile T.A. idaresindeki 38 AJZ 741 plakalı minibüs Sancaktepe Mahallesi Erkilet Bulvarı'nda çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle minibüs devrildi.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan 7 kişi ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
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