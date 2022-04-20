Kayseri'de otomobilin stop lambasında uyuşturucu ele geçirildi (Kayseri Haberleri)

Kayseri'de polis ekiplerince bir otomobilin stop lambası içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi.

Haberler - Kayseri Haberleri Anadolu Ajansı 20.04.2022 - 11:04

Kayseri'de otomobilin stop lambasında uyuşturucu ele geçirildi

Haberleri - Anadolu Ajansı,
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden kente uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan fiziki takip ve arama sonucunda M.A'nın kullandığı otomobilin stop lambası içine gizlenmiş iki pakette 130 gram metamfetamin bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan işlem başlatıldı.


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