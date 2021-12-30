Kayseri'de park halindeki minibüste çıkan yangının sıçradığı iş yerinde hasar oluştu (Kayseri Haberleri)

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde park halindeki minibüste çıkan, önünde durduğu iş yerine sıçrayan yangın hasara yol açtı.

Haberler - Kayseri Haberleri Anadolu Ajansı 30.12.2021 - 11:19

Kayseri'de park halindeki minibüste çıkan yangının sıçradığı iş yerinde hasar oluştu

Haberleri - Anadolu Ajansı, Yenidoğan Mahallesi Osmancık Sokak Kömürcüler Sitesi'nde, park halindeki minibüste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede aracı saran alevler, önünde park halinde bulunduğu inşaat malzemesi satan iş yerine sıçradı.

İş yerindeki plastik boruların tutuşmasıyla büyüyen yangını fark eden kağıt toplayıcısının haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri kısa sürede minibüsteki ve iş yerindeki alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Araçta ve binada hasara yol açan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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