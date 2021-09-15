Kayseri'de pencereden düşen kadını aşağı ittiği belirlenen zanlı yakalandı

Kayseri Haberleri Anadolu Ajansı 15.09.2021 - 15:21
Kayseri Haberleri - Anadolu Ajansı,
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Tacettinveli Mahallesi Okul Sokak'ta, 12 Eylül'de 34 yaşındaki Ş.A.A'nın evinin 2. kat penceresinden düşerek yaralanmasıyla ilgili komşularının ifadesi ve güvenlik kamerası görüntülerinden, kadının aşağı itildiğini belirledi.
Olayın şüphelisi Ş.T. (39), polis ekiplerince yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Öte yandan, Ş.A.A'nın Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.
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