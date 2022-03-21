Kayseri'de polisten kaçan şüpheliler kaza yapınca yakalandı

Haberler - Kayseri Haberleri Anadolu Ajansı 21.03.2022 - 14:56
Kayseri Haberleri - Anadolu Ajansı,
Edinilen bilgiye göre, Hacılar ilçesinde bir hafif ticari araçta bulunanlar, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.
Kovalamaca sırasında Melikgazi ilçesi Şehit Miralay Nazım Bey Bulvarında kaza yapan aracın sürücüsü Y.Y. ile beraberindeki E.K. yakalandı.
Şüphelilerin işlemleri sürüyor.
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