Kayseri'de polisten kaçan şüpheliler kaza yapınca yakalandı (Kayseri Haberleri)

Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçarken kaza yapan iki kişi gözaltına alındı.

Haberler - Kayseri Haberleri Anadolu Ajansı 21.03.2022 - 14:56

Kayseri'de polisten kaçan şüpheliler kaza yapınca yakalandı

Haberleri - Anadolu Ajansı,
Edinilen bilgiye göre, Hacılar ilçesinde bir hafif ticari araçta bulunanlar, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Kovalamaca sırasında Melikgazi ilçesi Şehit Miralay Nazım Bey Bulvarında kaza yapan aracın sürücüsü Y.Y. ile beraberindeki E.K. yakalandı.

Şüphelilerin işlemleri sürüyor.


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