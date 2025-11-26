Kayseri'de sahte altın bozduran ekip yakalandı
26.11.2025 09:48
İHA
Kayseri'de bir sarrafa giderek sahte altın bozduran 5 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı. Aramalarda 203 bin 650 TL nakit para ve 15 adet Cumhuriyet altını ele geçirildi.
Olay, Develi ilçesinde yaşandı.
Alınan bilgilere göre bir sarrafta sahte altın bozduruldu. Develi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay üzerine çalışma başlattı.
Ekipler yapılan çalışmalarda E.K.K., C.Y., N.K., A.M. ve M.Y.'yi yakaladı. Yakalanan kişilerin "Dolandırıcılık", "Uyuşturucu imal ve ticareti" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından kayıtları bulunduğu belirlendi.
Şüphelilerin araçlarında yapılan aramalarda ekipler tarafından 203 bin 650 TL nakit para, 15 adet sahte Cumhuriyet altını ve 3 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
5 kişi hakkında başlatılan adli işlem devam ediyor.
YASAL UYARI
KAYSERI Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. KAYSERI Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.