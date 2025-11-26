Kayseri'de sahte altın bozduran ekip yakalandı

Olay, Develi ilçesinde yaşandı.

Alınan bilgilere göre bir sarrafta sahte altın bozduruldu. Develi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay üzerine çalışma başlattı.

Ekipler yapılan çalışmalarda E.K.K., C.Y., N.K., A.M. ve M.Y.'yi yakaladı. Yakalanan kişilerin "Dolandırıcılık", "Uyuşturucu imal ve ticareti" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından kayıtları bulunduğu belirlendi.

Şüphelilerin araçlarında yapılan aramalarda ekipler tarafından 203 bin 650 TL nakit para, 15 adet sahte Cumhuriyet altını ve 3 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

5 kişi hakkında başlatılan adli işlem devam ediyor.