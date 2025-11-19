Kayseri'de sahte plaka operasyonu: 2 gözaltı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada sahte plaka basımı yapan iki kişi yakalandı. Edinilen bilgilere göre Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalarda, sahte plaka basımı yapıldığı bilgisine ulaşıldı.

Yapılan operasyonda H.Ç. (29) ve D.A. (63) yakalandı. Yapılan operasyonda 8 adet basılmış sahte plaka, 85 adet mühürlü, 12 adet mühürsüz plaka sacı, 499 adet plaka basımında kullanılan harf ve rakam, 1 adet pres makinası, 1 adet plaka boyama makinası, 8 adet plaka basım kalıbı ve plaka yapımında kullanılan toner, boya, aseton malzemeleri ele geçirildi.

H.Ç. ve D.A. hakkında "suçu bildirmeme ve resmi belgede sahtecilik" suçlarından adli işlem başlatıldı.