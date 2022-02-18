Kayseri'de saka kuşu avlayan kişi suçüstü yakalandı

Haberler - Kayseri Haberleri Anadolu Ajansı 18.02.2022 - 09:31
Kayseri Haberleri - Anadolu Ajansı,
Doğa Koruma ve Milli Parklar Kayseri Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kocasinan ilçesi Buğdaylı Mahallesi'nde saka kuşu avlayan bir kişinin olduğu ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.
Örme ağlar ve kafeslerle saka kuşu avlayan kişi suçüstü yakalandı.
Ekipmanlara el konulurken canlı olarak ele geçirilen 6 kuş sağlık kontrolünden geçirildikten sonra doğaya salıverildi.
Kaçak avlanan kişiye Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten idari para ve saka kuşları için de tazminat cezası uygulandı.
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