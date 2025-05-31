Kayseri'de sigarayı bırakanlara teşekkür belgesi verildi

İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, hizmet binasında gerçekleştirilen törende, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, her yıl 8 milyondan fazla insanın tütün kullanımı nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti.



Türkiye'de de 100 binin üzerinde insanın tütün ve tütün ürünlerinin kullanımına bağlı bir hastalık nedeniyle yaşamlarını yitirdiğine dikkati çeken Erşan, "Sigara ve sigara kullanımı, başta akciğer kanseri olmak üzere birçok kanser türünün ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Akciğer kanserinin yüzde 90'ının sebebi, tütün ve tütün ürünlerinin kullanımıyla gerçekleşmekte. Ayrıca sigara kullanımı ağız boşluğu, farenks, gırtlak, yemek borusu, mide, kalın bağırsak, meme, böbrek ve mesane gibi kanser türlerine de sebebiyet vermektedir." diye konuştu.



Erşan, sigara kullanımının koah, kalp ve damar hastalıklarına, bağışıklık sisteminin zayıflamasına, ağız ve diş sağlığıyla ilgili sorunlara da neden olduğunu dile getirdi.



Devletin de bu konuyla alakalı bir politika geliştirdiğini vurgulayan Erşan, şunları kaydetti:



"Sadece tütün değil, tütün ve bağımlılık yapıcı bütün maddelerle alakalı bir devlet politikası geliştirilmiştir. Bu anlamda Alo 171 dediğimiz, 7/24 hizmet veren ve alanında uzman danışmalar tarafından vatandaşlarımıza destek olunmaktadır. Bunun dışında bütün illerimizde Sigara Bırakma Poliklinikleri bulunuyor. İlimizde de 5 polikliniğimiz faaliyet gösteriyor. Geçen yıl ilimizdeki bu polikliniklere 4 bin 16 kişi başvuru yaptı. Bunlardan 1558'ine tedavi olanağı sunuldu. 2025 yılının ilk 4 ayında ise 1535 vatandaşımız başvuru yaptı ve bunlardan 671'ine ilgili hekimlerimiz destek sağladı. Bu manada sigarayı bırakan ve en az 1 ay temiz kalan kişilere başarı belgesi takdim edeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim."



Polikliniklerden yararlanarak sigarayı bırakan 62 yaşındaki Hayrettin Kulak ise 1974 yılından bu yana sigara içtiğini söyledi.



Günde 2 paket içtiği sigara yüzünden sağlığının çok bozulduğunu anlatan Kulak, "Sigarayı bırakmak istiyordum. Sağ olsun hocamız çok destek oldu. Allah razı olsun. Onun sayesinde sigarayı bırakmayı başardım. Yaklaşık 1 aydır sigara içmiyorum. Şu anda çok iyiyim." dedi.



Sigarayı bırakan 38 yaşındaki veteriner hekim Tuğba İmamoğlu da sigarayı oğlunun sayesinde bırakmaya karar verdiğini belirterek, "Sigarayı bıraktıktan sonra çok özgürleştiğimi düşünüyorum. Bu vesileyle birçok kişiye örnek olmak istiyorum. İnşallah bir daha içmeyeceğim. Bunun da sözünü vermiş olayım buradan." şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından sigarayı bırakan kişilere teşekkür belgesi verildi.

