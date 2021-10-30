Kayseri'de silahla vurulan kişi ağır yaralandı

Haberler - Kayseri Haberleri Anadolu Ajansı 30.10.2021 - 11:25
Kayseri Haberleri - Anadolu Ajansı,
Kocasinan ilçesi Yeşil Mahalle Cumali Sokak'ta müstakil bir evde O.A, B.B.Ö. ve M.F.Ö. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.A, tabancayla açılan ateş sonucu başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı.
O.A. olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı, B.B.Ö. ve M.F.Ö. gözaltına alındı.
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