Kayseri'de silahlı saldırıya uğrayan genç yaralandı (Kayseri Haberleri)

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 17 yaşındaki genç silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Haberler - Kayseri Haberleri Anadolu Ajansı 18.02.2022 - 09:43

Kayseri'de silahlı saldırıya uğrayan genç yaralandı

Haberleri - Anadolu Ajansı,
Mimarsinan Bahçelievler Mahallesi'nde B.B, henüz belirlenemeyen nedenle 17 yaşındaki M.B'ye tüfekle ateş ederek kaçtı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çenesinden yaralanan çocuk, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Polis, otomobille kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

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