Kayseri'de silahlı saldırıya uğrayan genç yaralandı

Haberler - Kayseri Haberleri Anadolu Ajansı 18.02.2022 - 09:43
Kayseri Haberleri - Anadolu Ajansı,
Mimarsinan Bahçelievler Mahallesi'nde B.B, henüz belirlenemeyen nedenle 17 yaşındaki M.B'ye tüfekle ateş ederek kaçtı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çenesinden yaralanan çocuk, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Polis, otomobille kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.
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