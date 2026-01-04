Kayseri'de soba zehirledi
04.01.2026 16:03
Son Güncelleme: 04.01.2026 16:41
AA
Kayseri'nin merkez Hacılar ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksitten bir kadın zehirlendi.
Beğendik Mahallesi'nde yaşayan Fatma T. (52), sobadan sızan karbonmonoksitten etkilendi.
Kadının halsiz olduğunu fark eden eşi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadını Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.
