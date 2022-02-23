Kayseri'de stajyer itfaiyeciler eğitimden geçiyor

Kayseri Haberleri - Anadolu Ajansı, Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentteki teknik okullarda öğrenim gören itfaiyeci adayı kadın stajyer öğrenciler için tatbikat yapıldı.



Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan'ın da yer aldığı tatbikat, itfaiyeci yemini ve duayla başladı.



Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü'nden 3, Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden de 3 olmak üzere 6 kız stajyer öğrencinin de katıldığı tatbikata usta itfaiye erleri destek verdi.



Burada konuşan Kızılkan, öğrencilerin bilgi, birikim ve tecrübelerini artırmayı hedeflediklerini belirtti.



Kızılkan, öğrencilere trafik kazaları ve yangına müdahale yöntemleri, herhangi bir gaz kaçağında neler yapması gerektiği, kapalı ortama girişteki hal, hareket ve davranışlar konusunda eğitim verdiklerini aktardı.



Acil durum ekiplerinin görevlerinde cinsiyet değil, cesaretin ön plana çıktığını belirten Kızılkan "Bu anlamda herhangi bir ayrım yapmadan, gereken bütün bilgileri, eğitimleri ve çalışma yöntemlerini arkadaşlara kazandırmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.



Tatbikata katılan KAYÜ ikinci sınıf öğrencisi Çiğdem Oruç, sundukları imkandan dolayı belediyeye teşekkür etti.



Öğrenciler tatbikatta yanan tüpe müdahale etti, itfaiye aracındaki hortumu nasıl kullanacaklarını deneyimledi.