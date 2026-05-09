Kayseri'de şüpheli ölüm
09.05.2026 13:43
Melikgazi ilçesine bağlı Selimiye Mahallesi'nde 52 yaşındaki M.K. isimli bir kişi, yaşadığı evde ölü bulundu.
Evden silah sesi gelmesi üzerine durum yetkililere bildirildi. İhbarın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yardımıyla girilen evde M.K., ateşli silahla vurulmuş halde bulundu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde M.K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından M.K.'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
