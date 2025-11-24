Kayseri'de trafik kazası: 3 yaralı
24.11.2025 09:07
İHA
Kayseri'de 2 otomobil çarpıştı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Kaza Melikşehir ilçesinde Alparslan Mahallesi Sivas Bulvarı'nda yaşandı.
Sürücü D.K. idaresindeki otomobil, M.Y.Ö. idaresindeki otomobille çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobillerden biri refüje çıktı.
Kazada M.Y.Ö. ve yanındaki yolcu yaralandı.
Bölgeye ihbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılara olay anında ilk müdahale yapıldıktan sonra yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan M.Y.Ö.'nün hayatı tehlikesi olduğu öğrenildi.
Kaza yerinde yapılan çalışmaların ardından otomobiller çekiçle kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
