Kayseri'de trafik kazası: 3 yaralı

Kaza yerinde yapılan çalışmaların ardından otomobiller çekiçle kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

YASAL UYARI

KAYSERI Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. KAYSERI Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.