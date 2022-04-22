Kayseri'de trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Haberler - Kayseri Haberleri Anadolu Ajansı 22.04.2022 - 15:28
Kayseri Haberleri - Anadolu Ajansı,
Alınan bilgiye göre, S.C'nin (18) kullandığı 33 K 6191 plakalı kamyonet, Yeşil Mahalle Erkilet Bulvarı'nda A.G. yönetimindeki 38 EG 663 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan kamyonet, müstakil evin duvarına çarparak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kamyonette bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
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