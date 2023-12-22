Kayseri'de tramvayların elektrik giderine "rüzgar" çözümü

İncesu Fırınönü mevkisine yapılması planlanan ve ihale aşamasına gelen RES kapsamında 4 türbinli 22 megavatlık santral kurulacak.



Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Karaman, Konya, Niğde ve Kayseri güzergahının güneş açısından avantajlı olduğunu söyledi.



Yenilenebilir enerjiyi hem çevrecilik hem de enerji ihtiyaçlarını karşılamak için tercih ettiklerini belirten Büyükkılıç, belediye bünyesindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğünün bütçesinin 5'te 1'inin enerji için harcandığını, Ulaşım AŞ'nin de en büyük giderlerinden birinin enerji olduğunu ifade etti.



Büyükkılıç, bunları dikkate alarak alternatif enerji kaynaklarına yöneldiklerini dile getirerek şunları kaydetti:



"Rüzgar enerjisini çok önemsiyoruz. Bu açıdan da 4 türbinden oluşacak 22 megavatlık bir çalışmamız söz konusu. İhale sürecine yaklaştık, kredisi hazır, projesi hazır, hayata geçireceğiz. Bu arada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Mehmet Özhaseki'ye destekleri için teşekkür ediyoruz. Bu 22 megavatlık RES hayata geçtiğinde bunun yarısını ulaşıma, diğer yarısını da satarak alacağımız krediye harcayacağız. 22 milyon avronun üzerinde bir proje olarak görüyoruz. Kredi maliyeti bağlamında da yukarılara doğru çıkıyor rakam. Hem kendi kendini amorti edecek hem de ulaşım birimimizin enerjisini temin etmiş olacak."



Şehrin hem doğusuna hem batısına tramvayla ulaşım sağlanabildiğini, bu yıl yeni hatları da ulaşım ağına eklediklerini anlatan Büyükkılıç, "Kentte 79 tramvay aracımız var. Bu yıl tramvay hattımızı 16,7 kilometre uzattık. 11 yeni araç aldık, bu nedenle ister istemez ulaşım açısından elektrik konusunda büyük açığımız söz konusu. RES'ten gelecek elektriği hem ulaşımda kullanacağız hem de fazlasını satacağız." dedi.

