Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Kayseri Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik iki adrese operasyon düzenledi.



Operasyonda, 100 gram sentetik uyuşturucu, 3 gram esrar, 2 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen malzeme ele geçirildi.



Ekipler tarafından 4 zanlı gözaltına alındı, 2 kişi hakkında da işlem yapıldı.

