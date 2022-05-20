Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Haberler - Kayseri Haberleri Anadolu Ajansı 20.05.2022 - 16:24
Kayseri Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik iki adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, 100 gram sentetik uyuşturucu, 3 gram esrar, 2 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen malzeme ele geçirildi.
Ekipler tarafından 4 zanlı gözaltına alındı, 2 kişi hakkında da işlem yapıldı.
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