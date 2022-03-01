Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Haberler - Kayseri Haberleri Anadolu Ajansı 01.03.2022 - 17:30
Kayseri Haberleri - Anadolu Ajansı,
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik Kocasinan ilçesinde bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda E.T, A.U, F.U. ve Y.T. gözaltına alındı.
Zanlıların ev ve araçlarında yapılan aramada 2050 gram metamfetamin, kurusıkı tabanca, hassas terazi, 3 uyuşturucu kullanma aparatı ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 53 bin 810 lira ile 70 avro ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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