Kayseri'de yasal boy limiti altındaki bin 400 kilo istavrite el konuldu

Kayseri Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Balıkçılık Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ve Kocasinan İlçe Müdürlüğü Su Ürünleri kontrol ekipleri tarafından kent genelinde faaliyet gösteren su ürünleri depo ve toptan satış yerlerinde denetim gerçekleştirildi.



Yapılan denetimlerde 93 strafor kutuda yaklaşık bin 400 kilogram yasal boy limitinin altında istavrite el konulurken sorumlular hakkında cezai işlem uygulandı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Müdürü Mustafa Şahin, denetimlerin süreceğini belirtti.



Balıkçılıkta sürdürebilirliğin önemini vurgulayan Şahin, "Bakanlığımıza bağlı tüm il ilçe müdürlüklerince balıkçı teknelerinin limana gelişinden balığın sofraya gelişine kadar her noktada denetim yapıyoruz. Balıkların boylarına bakıyoruz. Gelecek nesillerin de balık tüketebilmesi için depolarda denetim yapıldı. Su ürünleri yasal boy limitlerine uymayan balıklara el konuldu. Ürünlerin mülkiyeti kamuya geçirildi. Balıkçılarımızın avlanabilir boy limitinden küçük balıkları satmamalarını aynı şekilde vatandaşlarımızdan da bunları satın almamalarını özellikle istirham ediyoruz." ifadelerini kullandı.

