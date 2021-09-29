Kayseri'de yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi

Kayseri Haberleri Anadolu Ajansı 29.09.2021 - 09:44
Kayseri Haberleri - Anadolu Ajansı, Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve İstihbarat şubesi ekipleri, batı illerinden uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine Kayseri-Ankara kara yolu uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.
Otobüsün bagajındaki bir bavulda 2 kilo 250 gram kubar esrar bulundu.
Gözaltına alınan bavulun sahibi H.B'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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