Kayseri'de zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı

Haberler - Kayseri Haberleri Anadolu Ajansı 07.04.2022 - 14:04
Kayseri Haberleri - Anadolu Ajansı, İhbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan hafif ticari araç sürücüsü A.E, ambulansla Kayseri Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan, kaza nedeniyle yoğunlaşan trafikte, kısa aralıklarla 3'er aracın karıştığı iki hasarlı trafik kazası daha meydana geldi.
Alt geçidi trafiğe kapatan ekipler, araçların kaldırılmasının ardından yolu açtı.
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