Kayseri'deki 26 kadın kooperatifi 460 kişiye istihdam sağlıyor.



Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in girişimleriyle kent genelinde başlatılan kooperatifleşme çalışmalarında farklı alanlarda üretim yapan 26 kadın kooperatifi kuruldu.



Kadının üretime dahil edilmesi amaçlanan kooperatiflerde özellikle kırsaldaki kadınlar bir yandan ticaret yaparken, diğer yandan da mesleki eğitim alma şansı buluyor.



Vali Gökmen Çiçek, AA muhabirine, yaklaşık bir yıl önce Kayseri'nin tüm ilçelerinde kadın kooperatifleri kurmak için yola çıktıklarını ve kısa sürede önemli mesafe aldıklarını söyledi.



Sanayi ve ticaret şehri Kayseri'de kadınların da kooperatiflerle ticarete katkı sağlayacağını düşünerek bu oluşumu yaptıklarını belirten Çiçek, "Girişimci Kayserililerin yanında kadınlarımızın da üretime destek olabileceğini değerlendirerek sanayimizin ihtiyaç duyduğu ürünleri bu kooperatiflerde üretmeye başladık." dedi.



"Artık sipariş istemiyoruz" diyenler var



Kooperatiflerde çok büyük üretim rakamlarına ulaşıldığını vurgulayan Çiçek, şunları kaydetti:



"Kooperatiflerimizde çalışan kadın sayısı 460'a ulaştı. Bunlardan bazıları çok büyük satış pazarlarına ulaştı. 'Artık sipariş istemiyoruz' diyenler var. Her birinin kendi içerisindeki kurumsallığı beni çok mutlu ediyor ama hala gidecek çok yolumuz var. Arkadaşlarımız her geçen gün daha fazla mücadele ediyor. Arkadaşlarımız yöresel ürünler de üretiyor. Ancak şu da bir gerçek, burası ciddi bir sanayi şehri. Türkiye'nin ilk 100'ünde, ilk 500'ünde çok sayıda firma var. O firmaların da taleplerini dikkate alıyoruz. Kültürel ürünlerimizin ortaya çıkarılması değerlendirilirken, bazı kooperatiflerimizde de sadece ticari hayatım gerektirdiği şekilde çalışıldı. Valilik içerisinde bir büro oluşturduk ve 10 arkadaşımız çalışıyor."



"Hedefimiz fabrikalaşma"



Kayseri Valiliği Kadın Kooperatifleri Koordinatör Müdürü Sefure Deveci de Vali Çiçek'in talimatlarıyla kurulan kooperatiflerde gıda, tekstil ve el sanatları alanında üretim yapıldığını dile getirdi.



Kadınların buralarda çok mutlu olduğunu anlatan Deveci, "Kadınlar bu kooperatiflerde üretirken aynı zamanda da eğitim de alıyor. Hanımlar kendilerini geliştirmeye çok hevesli. Hem mesleki hem de eğitim alanında kendilerini geliştirmeye istekliler. TÜBİTAK ve Marmara Üniversitesi iş birliğiyle tekrar e-ticaret eğitimi aldırdık." diye konuştu.



Kooperatiflerin ürünlerinin piyasada önemli talep gördüğünü aktaran Deveci, şöyle devam etti:



"Kayseri piyasasına bile şu anda yetişemiyoruz. Mesela tekstilde şu an boşta kalan hiçbir kooperatifimiz yok. Firmalarla bir yıllık sözleşmeleri var. Gıda hususunda da aynı şekilde. Yani ürettikleri hiçbir şekilde ellerinde kalmıyor. Ürettikleri kadarıyla gayet güzel satılıyor. Hem Kayseri'ye hem Kayseri dışına hatta yurt dışına ürün verenler var. Hedefimiz fabrikalaşma. Buralar ürettikçe zaman içerisinde işçi çalıştırma sayısı da artacak."



"Kadına verilen değer olmasaydı bu kadar çabuk ilerleyemezdik"



Sarıoğlan Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyesi Gülten Ardahan ise küçük bir ilçede sırada dışı bir iş olarak çikolata ürettiklerini söyledi.



Çalışanların tamamının kadınlardan oluştuğunu ifade eden Ardahan, "Üretirken hiç kimse yorulmuyor, bu işi severek yapıyorlar. Kadın kooperatifinin ne olduğunu bilmiyorduk Vali Bey sayesinde tanıştık. Bizler onun sayesinde hiç bilmediğimiz bir işe girdik. Çok teşekkür ediyorum." dedi.



Başakpınar UMAY Kadın Kooperatifi üyesi Huri Kısmet Ersoy, deri alanında faaliyet gösterdiklerini anlatarak, "Vali Gökmen Çiçek'in bize açtığı kocaman bir yol. Öncelikle ona teşekkür etmeliyiz. Eğer bir kooperatif iklimi ve kadına verilen değer olmasaydı bu kadar çabuk ilerleyemezdik." ifadelerini kullandı.



Tomarza Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyesi Şeyma Yılmaz da kendilerini değerli hissettiklerini, çocuklarına verdikleri harçlığın sevincini yaşadıklarını belirtti.