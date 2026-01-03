Kayseri'deki silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı

Olay Kocasinan ilçesinin Yemliha mahallesinde yaşandı. 2 grup arasında bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı.

Kavganın büyümesi üzerine taraflardan A,Ç., üzerinde taşıdığı silahla S.B. ve M.B'ye ateş etti. Durumun ihbar edilmesi üzerine sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde S.B.'nin hayatını kaybettiği öğrenildi.

M.B. ise ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. S.B.'nin cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından morga kaldırılırken, şüpheli A.Ç.'nin yakalanması için geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.