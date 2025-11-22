Kayseri'deki uyuşturucu operasyonunda üç tutuklama
22.11.2025 13:15
DHA
Kayseri'de düzenlenen operasyonda bir kilo uyuşturucu ile yakalanan üç şüpheli tutuklandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu nakleden ve ticaretini yapmayı planlayan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda T.Ç. (27), C.D. (31) ve A.C.Ü. (22) yakalandı.
Şüphelilerin üst ve araç aramalarında bir kilo uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen üç şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.
YASAL UYARI
KAYSERI Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. KAYSERI Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.