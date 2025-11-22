Kayseri'deki uyuşturucu operasyonunda üç tutuklama

Kayseri'de düzenlenen operasyonda bir kilo uyuşturucu ile yakalanan üç şüpheli tutuklandı.

Şüphelilerin üst ve araç aramalarında bir kilo uyuşturucu ele geçirildi.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda T.Ç. (27), C.D. (31) ve A.C.Ü. (22) yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu nakleden ve ticaretini yapmayı planlayan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

