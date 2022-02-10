Kayseri'nin 4 ilçesinde kar nedeniyle okullar tatil edildi

Haberler - Kayseri Haberleri Anadolu Ajansı 10.02.2022 - 09:35
Kayseri Haberleri - Anadolu Ajansı,
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışının etkili olduğu ilçelerden Yahyalı, Özvatan, Hacılar ve İncesu'da okullar bugün tatil edildi.
Öte yandan Sarız ve Pınarbaşı ilçelerinde de taşımalı eğitime bir gün ara verildi.
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