Kayseri’nin yüksek kesimleri beyaza büründü
15.11.2025 08:50
İHA
Hava sıcaklıklarının düşmesiyle Kayseri'nin yüksek kesimlerine kar yağdı.
Kayseri’de gece başlayan yağmur ilerleyen saatlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kentin yüksek kesimlerinde bulunan mahallelere kar yağdı.
Vatandaşlar güne kar yağışı ile başlarken, mahalleler de beyaz örtü ile kaplandı.
